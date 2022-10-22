Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Учёные нашли плюс у жирной печени

Ferra.ru

Хорошо известно, что существуют половые различия в предрасположенности к различным заболеваниям. Учёные решили на мышах проверить такие различия относительно печени. Оказалось, что самцов мышей жирная печень защищала от некоторых инфекций.

Учёные нашли плюс у жирной печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В частности, учёных интересовала жировая дистрофия печени, гепатоз. При этом заболевании в клетках печени происходит чрезмерное накопление липидов. Заболевание может возникнуть из-за постоянных нарушений в питании, неправильного образа жизни, злоупотребления рафинированными продуктами.

Исследование показало, что самцы мышей в три раза чаще, чем самки, выживали после заражения бактериями кишечной палочки (E. coli). Животных также кормили жирной пищей, и в итоге, у самцов развилась жировая дистрофия печени и непереносимость глюкозы. При этом удаление фактора транскрипции BCL6 устранило жир печени у самцов, а вместе с этим и снизило их способность пережить инфекцию.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители