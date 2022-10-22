Учёные нашли плюс у жирной печени

Хорошо известно, что существуют половые различия в предрасположенности к различным заболеваниям. Учёные решили на мышах проверить такие различия относительно печени. Оказалось, что самцов мышей жирная печень защищала от некоторых инфекций.

В частности, учёных интересовала жировая дистрофия печени, гепатоз. При этом заболевании в клетках печени происходит чрезмерное накопление липидов. Заболевание может возникнуть из-за постоянных нарушений в питании, неправильного образа жизни, злоупотребления рафинированными продуктами.

Исследование показало, что самцы мышей в три раза чаще, чем самки, выживали после заражения бактериями кишечной палочки (E. coli). Животных также кормили жирной пищей, и в итоге, у самцов развилась жировая дистрофия печени и непереносимость глюкозы. При этом удаление фактора транскрипции BCL6 устранило жир печени у самцов, а вместе с этим и снизило их способность пережить инфекцию.