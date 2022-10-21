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1 час назад

Слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины: мнение ученых

Ferra.ru

Учёные Биологического института Томского государственного университета проанализировали нутриентный состав рыжих и серых слизней и выяснили, что они полезнее мяса сельскохозяйственных животных.

Слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В частности биологи изучали питательную ценность серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Они вырастили насекомых и проанализировали их нутриентный состав. Оказалось, что в слизнях содержится хитин, которого нет в говядине и свинине, а он улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в моллюсках есть углеводы и жирорастворимые витамины А и Е.

В жуках же высоко содержание белка — 25,9 грамма на 100 граммов. В говядине соотношение меньше — 18,6 грамма на 100 граммов.

Ещё одно преимущество беспозвоночных — низкая калорийность. В них также содержится много микроэлементов — железа, магния, фосфора и цинка. Ко всему прочему слизней и жуков-носорогов проще и экологичнее выращивать.

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