Слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины

В частности биологи изучали питательную ценность серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Они вырастили насекомых и проанализировали их нутриентный состав. Оказалось, что в слизнях содержится хитин, которого нет в говядине и свинине, а он улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в моллюсках есть углеводы и жирорастворимые витамины А и Е.