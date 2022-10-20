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1 час назад

Доказано: из-за стрессовой работы вы можете впасть в депрессию

Ferra.ru

Недавно учёные обнаружили, что если работа человека связана со стрессом, то она может в итоге привести к депрессии. Причём чем больше времени сотрудник уделяет такой работе, тем больше шансов, что это случится.

Доказано: из-за стрессовой работы вы можете впасть в депрессию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Люди, которые проводили на стрессовой работе 90 или больше часов в неделю, имели почти в три раза больше баллов по симптомам депрессии, чем те, кто работал 40-45 часов в неделю. Кроме того, исследователи выяснили, что из тех, кто работал много часов в неделю, больше людей набирали достаточно баллов для диагностирования у них умеренной или тяжёлой депрессии.

Проводила данное исследование команда учёных из Мичиганского университета. Эксперты обнаружили, что в среднем показатели симптомов депрессии увеличивались на 1,8 балла для тех, кто проводил на работе 40-45 часов и на 5,2 балла для тех, кто тратил на работу больше 90 часов в неделю. В исследовании участвовали врачи, и главным фактором развития у них депрессии было как раз большое количество работы.

Данные, которые использовались в исследовании, были получены из Intern Health Study - ещё одного исследования, проводившегося в Мичиганском институте неврологии и Центре семейной депрессии Айзенберга. Учёные проанализировали информацию за 11 лет о более чем 17 000 ординаторов-первокурсников. Опубликованы все полученные результаты были в издании New England Journal of Medicine.

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