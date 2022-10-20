Ученые выяснили, как комары выбирают жертву

Ученые изучили, почему комары больше привлекают одних людей, чем других, и обнаружили тесную связь между так называемым “магнитом для комаров” и повышенным уровнем жирных кислот на коже.

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Известно, что комары выслеживают своих жертв по ряду сенсорных признаков, включая тепло тела, выдох углекислого газа и запах тела. Новая работа ученых из Университета Рокфеллера также посвящена коже и тому, как ее запахи могут привлекать комаров. Ученые поставили перед участниками задачу надеть нейлоновые рукава на предплечья, чтобы уловить запах их кожи. Затем рукава объединили в пары и поместили в пробирки, чтобы провести “конкурс” по привлекательности для комаров.

В результате комары были помещены в камеру с доступом к двум трубкам, в каждой из которых находился нейлоновый рукав. В конечном итоге это позволило ученым определить привлекательность 64 человек для комаров, что дало убедительные результаты.

Команда обнаружила, что "Объект 33", был гораздо более привлекательным для комаров, чем остальные. Этот объект был в четыре раза привлекательнее для комаров, чем следующий за ним, и в 100 раз привлекательнее, чем объект, находящийся в нижней части списка комаров. В любом из экспериментов, проведенных командой, комары роем устремлялись к этому образцу.

После этого был проведен химический анализ, который выявил 50 молекулярных соединений, количество которых увеличивалось в коже более привлекательных испытуемых. Один тип, в частности, вырабатывался на гораздо более высоком уровне, чем у менее привлекательных субъектов. Эти жирные вещества, называемые карбоновыми кислотами, придают коже выраженный запах, который, похоже, очень нравится комарам.