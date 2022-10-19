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1 час назад

Как холод влияет на ваш мозг: факты от эксперта

WomanHit.ru

Иногда его работа не поддается нашему контролю. Считается, что мозговая активность меняется, когда температура за окном значительно снижается. При этом эксперты настаивают, что многие популярные факты о мозге — обычные мифы, не имеющие отношения к реальности. Мы решили собрать интересные факты, которые эксперты успели одобрить, и в достоверности которых не приходится сомневаться.

Как холод влияет на ваш мозг: факты от эксперта
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Холод никак не влияет на настроение

Многие искренне верят в то, что осенняя депрессия действительно существует, и здесь эксперты иногда подтверждают, что с наступлением холодов настроение может ухудшиться, однако после нескольких дней адаптации и у обычного человека пропадают любые волнения по поводу ухода жарких летних деньков. На самом деле нашему мозгу абсолютно все равно, какой сезон мы переживаем в данный момент, главное, вы должны поддерживать прежнюю активность и не переохлаждаться, и в этом случае хандра и подавленное настроение вам точно не грозит, какие бы дожди не шли за окном офиса.

Холод заставляет больше есть

А вот это правда. Неосознанно мы подготавливаемся к зиме, а для этого необходим запас жира, который медленно, но верно, набегает за осенние месяцы. Причем все это время вы можете не вылезать из спортзала, однако ваш мозг будет склонять вас к употреблению калорийных продуктов, время от времени вы не сможете сопротивляться и будете срываться на ароматную пиццу или сытное блюдо в гостях. Летом и весной нам лучше удается держать себя в руках.

Вы становитесь сентиментальнее

Еще один интересный факт — осенью чаще, чем в другое время года, хочется смотреть фильмы про любовь, об этом прекрасно знают и продюсеры, намеренно планируя премьеры подобных картин на осенне-зимний период. Психологи объясняют эту тягу желанием психологического тепла и если мы его не получаем с близким человеком, то пытаемся восполнить путем просмотра нежных фильмов и на время компенсируем этот недостаток.

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