Как холод влияет на ваш мозг: факты от эксперта

Иногда его работа не поддается нашему контролю. Считается, что мозговая активность меняется, когда температура за окном значительно снижается. При этом эксперты настаивают, что многие популярные факты о мозге — обычные мифы, не имеющие отношения к реальности. Мы решили собрать интересные факты, которые эксперты успели одобрить, и в достоверности которых не приходится сомневаться.

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Холод никак не влияет на настроение

Многие искренне верят в то, что осенняя депрессия действительно существует, и здесь эксперты иногда подтверждают, что с наступлением холодов настроение может ухудшиться, однако после нескольких дней адаптации и у обычного человека пропадают любые волнения по поводу ухода жарких летних деньков. На самом деле нашему мозгу абсолютно все равно, какой сезон мы переживаем в данный момент, главное, вы должны поддерживать прежнюю активность и не переохлаждаться, и в этом случае хандра и подавленное настроение вам точно не грозит, какие бы дожди не шли за окном офиса.

Холод заставляет больше есть

А вот это правда. Неосознанно мы подготавливаемся к зиме, а для этого необходим запас жира, который медленно, но верно, набегает за осенние месяцы. Причем все это время вы можете не вылезать из спортзала, однако ваш мозг будет склонять вас к употреблению калорийных продуктов, время от времени вы не сможете сопротивляться и будете срываться на ароматную пиццу или сытное блюдо в гостях. Летом и весной нам лучше удается держать себя в руках.

Вы становитесь сентиментальнее