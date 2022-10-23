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16 минут назад

Как ученые из Китая создали искусственную человеческую кожу

Даша Краснова

Недавно ученые из Китая и Германии разработали искусственную кожу, которая оказалась прочной, мягкой и способной легко восстанавливаться. О разработке стало известно в журнале Nature Communications. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как ученые из Китая создали искусственную человеческую кожу
Фото: unsplashunsplash

В последние годы ученые со всего мира пытаются создавать современны аналоги частей человеческого тела, чтобы использовать их во время операций или внедрять их в роботов.

«Кожа — это самый большой орган человеческого тела, который действует как защитный слой и сенсорный интерфейс, чтобы сохранить наше тело здоровым и восприимчивым. Инженеры пытаются покрыть роботов-гуманоидов искусственной кожей, которая воспроизводит все механические и сенсорные свойства человеческой, чтобы они воспринимал внешнюю среду, как и мы», - рассказал Шэнтонг Сан, один авторов исследования.

Человеческая кожа ощущает изменения окружающей среды, включая давление, собственную деформацию и даже изменения температуры, поэтому повторить ее достаточно трудно.

Искусственную кожу сделалина основе восстанавливающейся нанометки и ионной матрицы, она мягкая, но при растяжении затвердевает. Нанокожа воспроизводит функции коллагена и эластина (белка соединительной ткани). Поэтому она может восстанавливаться после повреждения, не устает и быстро реагирует на деформацию, что предупреждает поломку робота.

Эксперименты показали, что кожу не повредили даже 10 000 циклов растяжения. Расчетный порог усталости гибридной ионной кожи почти в два раза выше, чем у человеческих мышц.

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