Правильное лечение депрессии изменяет структуру мозга

На ежегодном конгрессе коллегии нейропсихофармакологии была представлена работа, в которой ученые обнаружили, что пациенты с большим депрессивным расстройством могут “перестроить” свой мозг в течение нескольких недель при правильном лечении. Результаты исследования были опубликованы в журнале ScienceAlert.

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Предыдущие исследования показали, что тяжелая депрессия связана с изменением объема серого и белого вещества в мозге. Кроме того, оказалось, что у людей, страдающих от этого расстройства, повышена активность миндалевидного тела, которое влияет на эмоциональные переживания.

В свою очередь, гиппокамп, отвечающий за обучение и память, и базальные ядра, участвующие в обработке эмоций, наоборот, демонстрируют снижение активности. Ученые считают, что существует тесная связь между строением человеческого мозга и депрессией. Если научиться правильно учитывать эту взаимосвязь, можно улучшить диагностику и лечение расстройства.

В новом исследовании 109 пациентов с депрессивным расстройством ученые провели МРТ-сканирование и получили данные о состоянии их мозга. Затем добровольцев лечили либо электросудорожной, либо психологической терапией, либо антидепрессантами. Через шесть недель МРТ была повторена. Затем результаты, полученные “до” и “после”, сравнили с результатами МРТ головного мозга 55 здоровых участников.