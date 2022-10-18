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1 час назад

Биологи выяснили, что кишечные бактерии могут спасти от диабета

runews24.ru

Такое эффект достигается за счет синтезирования белка.

Биологи заявили, что кишечные бактерии могут спасти от диабета
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кишечные палочки способны победить диабет. Такое предположение сделала команда биологов из Института молекулярной биологии Орегонского университета.

В ходе исследования ученые выяснили, что кишечные палочки, помогающие расщепить продукты и выделяющие специальную слизь для защиты стенок кишечника, могут синтезировать белок. Это BefA, который способствует активной репликации бета-клеток и синтезу инсулина, препятствующего появлению сахарного дибета.

В связи с этим ученые подчеркивают, что микрофлору кишечника важно беречь, поскольку она создает естественную защиту для организма.

Что касается синтеза инсулина, в будущем ученые хотят создать на основе BefA препарат против диабета первого типа у детей.

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