Биологи заявили, что кишечные бактерии могут спасти от диабета

Такое эффект достигается за счет синтезирования белка.

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Кишечные палочки способны победить диабет. Такое предположение сделала команда биологов из Института молекулярной биологии Орегонского университета.

В ходе исследования ученые выяснили, что кишечные палочки, помогающие расщепить продукты и выделяющие специальную слизь для защиты стенок кишечника, могут синтезировать белок. Это BefA, который способствует активной репликации бета-клеток и синтезу инсулина, препятствующего появлению сахарного дибета.

В связи с этим ученые подчеркивают, что микрофлору кишечника важно беречь, поскольку она создает естественную защиту для организма.