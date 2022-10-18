Найден ген, вызывающий рак толстой кишки

Специалисты обнаружили новый ген, который необходим для развития рака толстой кишки. Также они выяснили, что воспаление во внешней среде вокруг опухоли может способствовать росту опухолевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Ежегодно в мире выявляется свыше 500 тысяч новых случаев рака толстой кишки, или колоректального рака. Большая часть из них приходится на индустриально развитые страны — Россию, США, Канаду, страны Западной Европы. Лечение этого вида рака возможно только путем хирургического вмешательства. Иммунотерапия, которая произвела революцию в лечении запущенных форм других видов рака, сработала лишь у небольшой группы пациентов с раком толстой кишки. Поэтому существует особая потребность в новых способах лечения данного заболевания.

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Ученые из США исследовали живую опухолевую ткань и окружающие здоровые материи сразу после операций у 15 пациентов с раком толстой кишки. Это позволило авторам работы увидеть микроокружение опухоли, а также выявить генетические и биологические факторы, вызывающие рак толстой кишки. Ученые обнаружили, что окружающая среда вокруг опухоли рака толстой кишки может формировать суперусилитель, сложную область ДНК с высокой концентрацией транскрипционных механизмов. Именно они определяют, является ли клетка раковой.

Исследование показало, что суперусилители активируются окружающим опухоль воспалением. Именно в такой среде выживание раковых клеток становится возможным.

Воспалительные заболевания кишечника являются известным фактором риска развития рака толстой кишки, но это открытие позволяет понять механизм развития заболевания.

Суперусилители регулируются геном PDZK1IP1. Как только исследователи удалили его, рост рака толстой кишки замедлился. Это позволяет предположить, что PDZK1IP1 и вызывает рак. Этот ген и его суперусилители могут быть мишенями для противораковой терапии.

Полученные результаты означают, что воспаление, возникающее в опухоли, способствует росту самой опухоли. Поэтому в дальнейшем исследователи продолжат работу.