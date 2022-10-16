Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
42 минуты назад

Российские ученые создали прибор от бессонницы

Мир новостей

Гаджет для людей с расстройством сна придумали специалисты московских Физтеха и Института радиотехники и электроники. Прибор надевается на руку, как браслет, и воздействует на кожу так, что продлевает длинную, самую здоровую фазу сна.

Российские ученые создали прибор от бессонницы
Фото: Мир новостейМир новостей

Известно, что электрический потенциал кожи меняется в зависимости от того, спит человек или бодрствует. Поэтому в РЖД внедрили для снижения аварийности на железных дорогах «контролер сна» - чувствительное устройство, которое способно предсказать погружение машиниста электровоза в сон. В случае если человек начинает засыпать, прибор дает сигнал.

Видео дня

Но ученые пошли дальше. Они решили, если можно по электрическому потенциалу кожи понять, что человек вот-вот заснет, и вовремя разбудить, значит, можно и в обратную сторону это повернуть и сделать приборчик для людей с расстройством сна.

С возрастом бессонница становится нежеланной спутницей многих людей. При некоторых болезнях долгая фаза сна тоже нарушается. Как вернуть сон, который так необходим для восстановления сил и здоровья?

Излишний электрический потенциал кожи снимают два электрода, приложенные на ночь к ладони. Когда человек засыпает, электроды посылают очень слабые (они не чувствуются) электрические импульсы, которые действуют на мозг, как на младенца укачивание в люльке. В итоге долгая фаза сна удлиняется, и человек высыпается, как в детстве, от души. И никаких таблеток, вредных для печени, принимать не нужно!

Боремся с храпом

Храп мешает выспаться не только самому храпящему, но и его домочадцам. Раньше храпунам советовали зашивать в пижаму на спине теннисный мячик. Ведь чаще всего люди храпят, лежа на спине. А мячик хочешь не хочешь заставит повернуться на бок.

Но так спать не все хотят - неудобно.

Сейчас умельцы каких только гаджетов ни напридумали! И от храпа тоже. Коврик Smart Anti-Snore с виду похож на сдувшуюся надувную подушку. Этот коврик размещается под подушкой, ловит шумовые сигналы начинающегося храпа и с помощью беззвучного надувания воздушных камер помогает изменить положение головы и устранить храп, не нарушая сон и не мешая спящему рядом мужу или жене.

Наука,РЖД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители