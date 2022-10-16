Российские ученые создали прибор от бессонницы

Гаджет для людей с расстройством сна придумали специалисты московских Физтеха и Института радиотехники и электроники. Прибор надевается на руку, как браслет, и воздействует на кожу так, что продлевает длинную, самую здоровую фазу сна.

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Известно, что электрический потенциал кожи меняется в зависимости от того, спит человек или бодрствует. Поэтому в РЖД внедрили для снижения аварийности на железных дорогах «контролер сна» - чувствительное устройство, которое способно предсказать погружение машиниста электровоза в сон. В случае если человек начинает засыпать, прибор дает сигнал.

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Но ученые пошли дальше. Они решили, если можно по электрическому потенциалу кожи понять, что человек вот-вот заснет, и вовремя разбудить, значит, можно и в обратную сторону это повернуть и сделать приборчик для людей с расстройством сна.

С возрастом бессонница становится нежеланной спутницей многих людей. При некоторых болезнях долгая фаза сна тоже нарушается. Как вернуть сон, который так необходим для восстановления сил и здоровья?

Излишний электрический потенциал кожи снимают два электрода, приложенные на ночь к ладони. Когда человек засыпает, электроды посылают очень слабые (они не чувствуются) электрические импульсы, которые действуют на мозг, как на младенца укачивание в люльке. В итоге долгая фаза сна удлиняется, и человек высыпается, как в детстве, от души. И никаких таблеток, вредных для печени, принимать не нужно!

Боремся с храпом

Храп мешает выспаться не только самому храпящему, но и его домочадцам. Раньше храпунам советовали зашивать в пижаму на спине теннисный мячик. Ведь чаще всего люди храпят, лежа на спине. А мячик хочешь не хочешь заставит повернуться на бок.

Но так спать не все хотят - неудобно.