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1 час назад

Что будет, если пересадить мозг человека крысе

Ferra.ru

Специалистам впервые в истории удалось пересадить лабораторным крысам клетки мозга человека. Что же случилось с животными через восемь месяцев?

Что будет, если пересадить мозг человека крысе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках уникального эксперимента учёные смогли пересадить крысам клетки человеческого мозга. В итоге пересаженные клетки прижились в мозге животного, причём через какое-то время у крысы даже образовался новый отдел коры головного мозга. Этот отдел похож на нейроны, то есть клетки в мозге человека, которые участвуют в деятельности нервной системы.

Кроме того, спустя восемь месяцев никаких аномалий в мозге крыс или других проблем эксперты не нашли. Более того, учёным удалось совершить нечто невероятное: активировать человеческие нейроны в мозге животного.

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