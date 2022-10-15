Раскрыто влияние генов на характер человека

Влияние генов на поведение и темперамент человека раскрыла «Мосленте» клинический генетик и нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик. По ее словам, за характер людей отвечают различные химические вещества, называемые нейромедиаторами.

Фото: Мослента Мослента

«Согласно биосоциальной теории личности, темперамент напрямую связан с нейромедиаторами и состоит из трех уровней: тяги к новому, избегания опасности, зависимости от вознаграждения», — пояснила врач.

«Тяга к новому» зависит от рецепторов дофамина. Этот нейромедиатор отвечает за движение, эмоции, способность испытывать удовольствие и боль. Люди с качественной работой таких рецепторов склонны к исследовательской деятельности и хорошо реагируют на новые стимулы.

«Избегание опасности» зависит от качества работы серотониновых рецепторов. «Этот уровень проявляется в интенсивной реакции на негативные стимулы, выражающейся в избегании наказания и фрустрации без вознаграждения», — пояснила генетик. Такая особенность темперамента приводит к пассивности.

За «зависимость от вознаграждения» отвечает нейромедиатор норадреналин. От него зависит поддержание или скорость угасания поведения, вызванного возможностью награды или наказания. Уровень этого нейромедиатора в крови повышается при стрессе, травмах и тревоге. «Норадреналин — дирижер ЦНС, раздающий указания и распределяющий ресурсы организма на те или иные эмоциональные реакции», — пояснила специалист. Его нехватка приводит к депрессиям и биполярному расстройству.

Особенности работы того или иного рецептора могут быть обусловлены генетически. От них зависят поведенческие особенности человека и его восприимчивость к положительным и отрицательным эмоциям, объяснила генетик.