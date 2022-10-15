Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыто влияние генов на характер человека

Мослента

Влияние генов на поведение и темперамент человека раскрыла «Мосленте» клинический генетик и нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик. По ее словам, за характер людей отвечают различные химические вещества, называемые нейромедиаторами.

Раскрыто влияние генов на характер человека
Фото: МослентаМослента

«Согласно биосоциальной теории личности, темперамент напрямую связан с нейромедиаторами и состоит из трех уровней: тяги к новому, избегания опасности, зависимости от вознаграждения», — пояснила врач.

«Тяга к новому» зависит от рецепторов дофамина. Этот нейромедиатор отвечает за движение, эмоции, способность испытывать удовольствие и боль. Люди с качественной работой таких рецепторов склонны к исследовательской деятельности и хорошо реагируют на новые стимулы.

«Избегание опасности» зависит от качества работы серотониновых рецепторов. «Этот уровень проявляется в интенсивной реакции на негативные стимулы, выражающейся в избегании наказания и фрустрации без вознаграждения», — пояснила генетик. Такая особенность темперамента приводит к пассивности.

За «зависимость от вознаграждения» отвечает нейромедиатор норадреналин. От него зависит поддержание или скорость угасания поведения, вызванного возможностью награды или наказания. Уровень этого нейромедиатора в крови повышается при стрессе, травмах и тревоге. «Норадреналин — дирижер ЦНС, раздающий указания и распределяющий ресурсы организма на те или иные эмоциональные реакции», — пояснила специалист. Его нехватка приводит к депрессиям и биполярному расстройству.

Особенности работы того или иного рецептора могут быть обусловлены генетически. От них зависят поведенческие особенности человека и его восприимчивость к положительным и отрицательным эмоциям, объяснила генетик.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о генетической предрасположенности к деменции. При риске возникновения болезни медик порекомендовал тренировать память и изучать иностранные языки.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители