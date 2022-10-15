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43 минуты назад

В пещерах Алжира обнаружены бактерии с интересными свойствами

Телеканал «Наука»

Исследовательская группа из Университета Умео (Швеция) обнаружила бактерии с рядом интересных свойств в ранее неисследованных пещерах на глубине нескольких сотен метров в Алжире. Одним из таких свойств является расщепление глютена, что может быть важным для людей с аллергией на глютен. Результаты опубликованы в Microbiology Spectrum, о них рассказали в университете.

В пещерах Алжира обнаружены бактерии с интересными свойствами
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

«Это исследование — еще один пример фантастического потенциала микробов. Несмотря на интенсивные исследования, пока удалось подробно описать лишь небольшую часть всех микроорганизмов, обитающих на Земле», — говорит Натушка Ли, один из авторов исследования.

Известно, что не менее 30 % всех микроорганизмов живут глубоко под землей — в совершенно иных условиях, чем на поверхности. Исследования подземных форм жизни дают интересную информацию о том, как по-разному может развиваться жизнь на Земле и может ли существовать на других планетах.

Пещеры — естественные ворота в подземный мир. Они есть по всему миру, но изучено совсем немного. В последнее десятилетие исследования пещер вызвали большой интерес даже в контексте космических исследований, поскольку было обнаружено, что на некоторых планетах, таких как Марс, есть много пещер.

Бактерии, найденные в алжирских пещерах, тесно связаны с группой Bacillus, которую широко изучают в контексте астробиологии из-за впечатляющих способностей этих микробов к выживанию. Важны эти новые варианты будут и для биотехнологий.

«Например, мы обнаружили штаммы, которые могут производить противомикробные вещества или расщеплять глютен», — говорит Натушка Ли.

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