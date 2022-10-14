Биологи вживили модель человеческого мозга в голову крысы

Ученые пересадили мозговой органоид человека новорожденным крысам. Статья об этом опубликована в Nature.

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Эксперименты на людях, в том числе на их мозге, могут трудны, могут причинить вред и серьезно ограничены законодательством. В связи с этим ученые выращивают органоиды мозга - модели, представляющие из себя конгломерат нервных клеток, связанных между собой. Чтобы проверить работу органоида, их пробовали пересаживать животным, но не достигали успеха.

Серджиу Пашка из Стэнфордского университета и его коллеги смогли вживить органоид мозга крысе. Они перенесли мозговой органоид новорожденным крысам, а не взрослым, как делали их коллеги. В этот период мозг еще не завершил свое развитие, что позволило органоиду прижиться и встроиться в его структуру. Кроме того, у мышей не было тимуса, а значит их адаптивный иммунитет не смог атаковать трансплантат.

Мозговые органоиды не только прижились в мозгу крыс: ученые отметили девятикратное увеличение объема трансплантата через три месяца после операции. Более того, внутри него появились сосуды и клетки микроглии — макрофаги нервной системы.

Клетки мозгового органоида, который встроили в организм грызунов, стали отличаться от тех, что выращивали in vitro. Они больше и экспрессируют гены, связанные с созреванием нейронов, а значит — ученые добились развития органоида в живом организме. Кроме того, вживленная ткань оказалась связана с организмом крыс неожиданным образом. Например, клетки органоида активировались, когда крысу трогали за усы.