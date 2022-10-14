Ученые открыли неожиданную функцию боли

Болевые нейроны в кишечнике мыши регулируют наличие защитной слизи в нормальных условиях и стимулируют кишечные клетки к выделению большего количества слизи во время состояний воспаления. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в ходе экспериментов над мышами. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Cell.

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Кишечник и дыхательные пути содержат бокаловидные клетки, которые выделяют слизь, состоящую из белков и сахаров. Она действует как защитное покрытие, предохраняющее поверхность органов от повреждений. Ученые обнаружили, что поверхности бокаловидных клеток содержат рецептор RAMP1, который отвечает за реакцию клетки на болевые нейроны, которые активируются диетическими и микробными сигналами, механическим давлением, химическим раздражением или резкими изменениями температуры. Эти рецепторы связаны с химическим веществом CGRP, высвобождаемым болевыми нейронами.