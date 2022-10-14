Ученые узнали, какое из чувств умирающие люди теряют последним

По данным ученых, когда люди умирают, их слух все еще функционирует непродолжительное время. Это означает, что мозг способен регистрировать последние звуки в жизни человека, даже если его тело уже перестало функционировать. В рамках эксперимента исследователи наблюдали за активностью мозга у 17 здоровых людей из контрольной группы, восьми пациентов из хосписа, которые реагировали на лечение, и пяти пациентов, находящихся при смерти.

Каждому участнику исследования было представлено два вида песен. В одном из треков было всего пять повторяющихся нот, в другой композиции постоянно менялась тональность. Специалисты обнаружили, что паттерны мозговой активности у умирающих людей были аналогичны тем, которые наблюдаются у здоровых пациентов, что говорит о том, что люди все еще слышат, находясь в критическом состоянии. "Чего мы не знаем, так это того, понимают ли они слова и утешаются ли они ими", - добавил Закари Палас, доктор медицинских наук.