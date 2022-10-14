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52 минуты назад

Можно ли повернуть вспять сотрясение мозга

Ferra.ruиещё 1

Новое исследование пролило свет на то, как экспериментальный препарат может повернуть вспять некоторые нейронные повреждения, связанные с травматическим повреждением головного мозга.

Можно ли повернуть вспять сотрясение мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Полученные результаты закладывают основу для будущего препарата, который потенциально может предотвратить когнитивные нарушения, возникающие после сотрясения мозга.

Результаты исследования были получены группой ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, изучавших сигнальный путь, называемый интегрированной реакцией на стресс (ISR). Это общий клеточный механизм, который запускается в присутствии стрессов окружающей среды и часто приводит к остановке производства белка в клетках.

Изначально исследование началось с поиска лекарств, способных блокировать ISR в мозге как способ лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Один из препаратов, получивший название ISRIB, доказал свою эффективность на нескольких животных моделях заболеваний мозга, поэтому исследователи задались целью выяснить, оказывает ли этот препарат такое же воздействие при лечении более острых видов травм мозга.

В различных моделях травматического повреждения мозга у мышей ISRIB улучшал поведение и познавательные способности.

Предстоит еще много работы, прежде создадут препарат, который можно будет быстро давать людям, страдающим от сотрясения мозга, испытания на безопасность для человека уже проводятся.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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