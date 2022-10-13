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26 минут назад

Биологи нашли способ уничтожить опасную бактерию, устойчивую к антибиотикам

Газета.Ruиещё 1

Биологи из Университета Бата обнаружили соединение, которое делает бактерию метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) более уязвимой для антибиотиков. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Найден способ уничтожить бактерию, устойчивую к антибиотикам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

MRSA — золотистый стафилококк, вызывающий сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония. Он отличается тем, что устойчив к большинству антибиотиков, которые использует современная медицина.

Ученые обнаружили особенность полиаминов - соединений, которые встречаются в большинстве живых организмов. Ранее считалось, что они необходимы для любого организма, в том числе и для бактерий. Однако оказалось, что они токсичны для MRSA.

Соединение модифицировали и протестировали против 10 различных устойчивых к антибиотикам штаммов бактерии. Новое соединение оказалось эффективным против всех штаммов, что привело к прекращению дальнейшего роста бактерий и снижению устойчивости к антибиотикам.

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