Найден способ уничтожить бактерию, устойчивую к антибиотикам

Биологи из Университета Бата обнаружили соединение, которое делает бактерию метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) более уязвимой для антибиотиков. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

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MRSA — золотистый стафилококк, вызывающий сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония. Он отличается тем, что устойчив к большинству антибиотиков, которые использует современная медицина.

Ученые обнаружили особенность полиаминов - соединений, которые встречаются в большинстве живых организмов. Ранее считалось, что они необходимы для любого организма, в том числе и для бактерий. Однако оказалось, что они токсичны для MRSA.