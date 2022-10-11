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19 минут назад

Нигерийские ученые заявили, что лук сжигает холестерин и сахар

runews24.ru

Лук способен сжигать холестерин и сахар. Об этом сообщили нигерийские ученые из Университета штата Дельта в Абраке.

Нигерийские ученые заявили, что лук сжигает холестерин и сахар
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Согласно их работе, представленной на 97-м ежегодном собрании Эндокринного общества в Сан-Диего, лечебный эффект можно получить при сочетании обычного лука с антидиабетическим препаратом метформином.

Открытие основано на опытах, проведенных на грызунах. Так, трем группам крыс с медикаментозно индуцированным диабетом вводили метформин и различные дозы экстракта лука. Еще две группы крыс получали только метформин.

В результате выяснилось, что в той группе грызунов, где использовался экстракт лука, уровень сахара в крови натощак у крыс снижался на 35-50%. такие результаты были достигнуты после ежедневного приема двух доз экстракта лука, 400 и 600 мг/кг/день.

Ученые намерены дальше изучать свое открытие, чтобы выяснить, как такая терапия скажется на людях.

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