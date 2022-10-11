Может ли человек щекотать самого себя: ответ ученых

Немецкие учёные измерили и оценили реакцию людей на щекотку. В ходе работы была выдвинута гипотеза о том, почему человек реагирует, когда его кто-то щекочет, а если он попробует пощекотать себя сам – улыбки и смеха не последует.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Статья, в которой описано изучение физических реакций на щекотку у участников эксперимента, опубликована в журнале журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Щекотка – особый способ воздействия на кожные покровы, влекущий за собой определённые ответные реакции. Щекотке «поддаётся» не только человек, но и животные – шимпанзе, собаки, крысы, дельфины. При этом, реакция на щекотку у них всех следует схожая.

Задачей исследователей было узнать о феномене щекотки больше. В их экспериментах приняла участие группа добровольцев. Участники садились на стул с обнажёнными ногами и подмышками – и были открыты к воздействию щекочущего партнёра. (До этого им было дано время немного узнать друг друга). Момент щекотания был снят на камеры, направленные на лица и на ту часть тела, которая подвергалась щекотке.

Как и ожидалось, первой реакцией на щекотку было изменение выражения лица: примерно через 300 миллисекунд начинала формироваться улыбка, за которой следовало изменение дыхания. После, спустя 200 миллисекунд, начинались вокализации – как правило, в форме смеха. Добровольцы констатировали, что ноги наиболее чувствительны к щекотке, а также было обнаружено, что по мере «нарастания» щекотки, росла и громкость смеха.

Во второй части эксперимента добровольцы должны были пощекотать себя сами, пока их щекотал партнёр. И это, как обнаружилось, привело к значительному снижению «щекотливости» щекотки, которую осуществлял партнёр.