Исследовано влияние обеспеченной жизни на долголетие

Ученые из CIBERESP и CIBER-ISCIII исследовали влияние обеспеченной жизни на долголетие. Результаты работы описаны в Scientific Reports.

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Обработав более 35 тысяч листов из переписи населения Испании за 2011-2013 годы, специалисты создали специальные графики, отображающие предположительную среднюю продолжительность жизни на основе социально-экономических факторов, таких как материальное обеспечение и район проживания.

Согласно этой работе, женщины и мужчины из самых бедных районов Испании живут на 3,2 и 3,8 года меньше, чем их более состоятельные соотечественники в наиболее богатых районах. Кроме того, женщины в среднем живут на 5,6 года дольше мужчин (82,9 года для женщин; 77,3 года для мужчин).