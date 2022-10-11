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3 часа назад

Исследовано влияние обеспеченной жизни на долголетие

Lenta.ru

Ученые из CIBERESP и CIBER-ISCIII исследовали влияние обеспеченной жизни на долголетие. Результаты работы описаны в Scientific Reports.

Исследовано влияние обеспеченной жизни на долголетие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обработав более 35 тысяч листов из переписи населения Испании за 2011-2013 годы, специалисты создали специальные графики, отображающие предположительную среднюю продолжительность жизни на основе социально-экономических факторов, таких как материальное обеспечение и район проживания.

Согласно этой работе, женщины и мужчины из самых бедных районов Испании живут на 3,2 и 3,8 года меньше, чем их более состоятельные соотечественники в наиболее богатых районах. Кроме того, женщины в среднем живут на 5,6 года дольше мужчин (82,9 года для женщин; 77,3 года для мужчин).

Для графиков использовался индекс, разработанный Испанским обществом эпидемиологии. Он включает в себя информацию, полученную из основных показателей, в частности процент работников физического труда (как занятых, так и безработных), временных работников, процент населения без среднего образования и места жительства без доступа в интернет.

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