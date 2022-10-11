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2 часа назад

Представлен новый способ лечения аллергии

Lenta.ruиещё 3

Группа исследователей из Института Пауля Эрлиха и Университета Юстуса Либиха в Гиссене представила новый способ лечения аллергии, основанный на специфических иммунных В-клетках. Результаты работы описаны в журнале Allergy.

Представлен новый способ лечения аллергии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого специалисты исследовали недифференцированные В-клетки мышей и людей в клеточных культурах. Гибридный белок rFlaA: Betv1, созданный учеными и состоящий из флагеллина и аллергена березы, позволил запустить mTOR-зависимую и MyD88-зависимую дифференцировку В-клеток. MTOR — это ключевой регулирующий белок в клеточном метаболизме, а белок MyD88 служит для передачи сигналов внутри иммунных клеток. Именно способность белков флагеллина запускать подобный процесс и обусловливает подавление иммунитетом аллергической реакции.

Открытие планируют применять в аллерген-специфической иммунотерапии. Например, rFlaA: Betv1 будет индуцировать созревание В-клеток, которые, в свою очередь, будут противодействовать аллергическим реакциям путем высвобождения различных веществ.

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