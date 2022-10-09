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2 часа назад

Биологи обнаружили, что железо необходимо для созревания иммунных клеток в костном мозге

Газета.Ru

Ученые из Немецкого центра исследования рака выяснили, что дефицит железа в крови может приводить к резкому снижению важных клеток иммунной системы — лейкоцитов. Работа опубликована в Science Advances.

Биологи: дефицит железа ведет к снижению лейкоцитов в крови
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поступление железа в клетки контролируется двумя белками IRP-1 и IRP-2. Ученые заблокировали работу обоих белков у взрослых мышей, в результате чего, как и ожидалось, у животных развилась тяжелая анемия: из-за отсутствия железа снизилось количество гемоглобина и размер эритроцитов.

В то же время, что удивительно, резко снизился уровень лейкоцитов, в основном нейтрофилов. Эти иммунные клетки составляют до двух третей лейкоцитов человека и являются важным компонентом врожденной иммунной системы.

Ученые выяснили, что это снижение было вызвано не гибелью нейтрофилов, а остановкой их созревания в костном мозге. Это может указывать на то, что этот процесс зависит от железа. Другие типы лейкоцитов, например, моноциты, не были затронуты дефицитом железа.

Возможно, дефицит железа влияет на иммунную защиту от бактериальных патогенов, считают авторы. С другой стороны, интересно, что дефицит железа является одной из защитных стратегий организма при бактериальных инфекциях: многие патогены зависят от железа. Чтобы замедлить их размножение, организм накапливает металл в определенных клетках, которые служат камерой хранения, чтобы патогенам было труднее получить доступ к этому ценному ресурсу.

Не только инфекции, но и воспаления часто приводят к дефициту железа и, следовательно, к анемии. Поэтому онкологические больные, чье заболевание сопровождается хроническими воспалительными состояниями, часто страдают анемией, которая может серьезно снизить качество их жизни. Ученые теперь хотят выяснить, влияет ли дефицит железа при хроническом воспалении на иммунную функцию.

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