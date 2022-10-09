Ученые создали игру, улучшающую память пожилых людей

Что, если бы видеоигры не только развлекали нас в свободное время, но и приносили бы реальную пользу нашим когнитивным способностям? Это обещание новой музыкальной ритм-игры, которая может не только научить играть на барабанах, но и улучшить кратковременную память.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

В ходе изучения эффектов игры 47 взрослых в возрасте от 60 до 79 лет были разделены на две группы. группы: одна играла в музыкальную ритмическую игру (под названием «Ритмичность»), а другая играла в обычную игру по поиску слов по 20 минут в день, 5 дней в неделю в течение 8 недель.

Видео дня

Разница между двумя группами была очевидной. : по мере того, как игроки прогрессировали в Ритмичности, то, как она нацеливалась на визуальное восприятие и избирательное внимание, оказывало эффект домино на кратковременную память, что было проверено с помощью упражнения по распознаванию лиц.

«Как и предполагалось, только ритм группа продемонстрировала улучшение кратковременной памяти при выполнении задачи распознавания лиц, тем самым предоставив важные доказательства того, что обучение музыкальному ритму может улучшить выполнение немузыкальной задачи», — пишут исследователи в опубликованной статье.

Ритмичность была разработан с барабанщиком Микки Хартом, когда-то игравшим в Grateful Dead, и использовал визуальные эффекты. все подсказки, чтобы научить участников играть ритм на планшете. Требуемый темп, сложность и точность настраивались по мере продвижения игроков.

Особенность игры отчасти заключается в том, что она может подстраиваться под человека, играющего в нее, изменяя уровень сложности, чтобы подтолкнуть игрока к улучшить, не усложняя его настолько, чтобы это испортило игровой процесс.

Анализ после обучения был выполнен с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время задачи распознавания с участием неизвестных лиц. После восьминедельного курса любители ритма лучше узнавали лица, а данные ЭЭГ показали повышенную активность в верхней теменной доле — области мозга, связанной с чтением музыки с листа и кратковременной зрительной памятью.

«Удивительно, что память вообще улучшилась», – говорит нейробиолог Теодор Занто из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF).

«Есть очень сильный компонент тренировки памяти, и он был распространен на другие формы памяти».

Исследователи, участвовавшие в исследовании, были заняты в этой области с 2013 года, когда они разработали игру под названием NeuroRacer — игру, которая была показана способность значительно улучшать сниженные умственные способности и улучшать устойчивое внимание и рабочую память у пожилых людей всего через четыре недели.

За этим последовала игра под названием Body-Brain Trainer, которая, как показало недавнее исследование, Способен улучшить кровяное давление, баланс и внимание у пожилых людей. В этом случае данные о частоте сердечных сокращений постоянно передавались в программное обеспечение, чтобы игра могла адаптироваться к уровню физической подготовки участников.

Другая игра, Лабиринт виртуальной реальности, которая вовлекает пользователей в пространственное ориентирование, продемонстрировала, что они могут улучшить долговременную память у пожилых людей после четырех недель тренировок.

Ухудшение когнитивного контроля часто происходит с возрастом, но эти игры доказывают, что существуют способы поддерживать остроту нашего ума.

«В основе всех этих игр лежат одни и те же адаптивные алгоритмы и подход, но в них используются очень, очень разные виды деятельности. И во всех них мы показываем, что вы можете улучшить когнитивные способности у этой группы населения», — говорит нейробиолог Адам Газзали из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.