В России планируют начать выпуск лекарств от старения

Российские ученые разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения, который увеличивает продолжительность и качество жизни. В течение 10 лет планируется завершить все испытания и выйти с препаратом на рынок, рассказал ТАСС в кулуарах форума IN'HUB в Новосибирске заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрий Виленский.

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"Я бы рассчитывал, что в ближайшее десятилетние [препарат будет доступен], сейчас будет сложнее и с точки зрения и разработки, и получения реактивов, и всего прочего", — сказал Виленский, уточнив, что разработкой занимается проект "Ионы Скулачева" при МГУ им. Ломоносова под руководством академика Владимира Скулачева.

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Виленский отметил, что в ходе доклинических испытаний было показано, что препарат, названный "Пластомитин", продлевает жизнь животным. Эффект проверен на мышах, дрожжах, дрозофилах, рыбах, собаках, кроликах. На результаты также повлияли дозировки и условия содержания животных, добавил ученый.

На лекции "Биологическое старение. Можно ли создать препарат для продления молодости?" в ходе форума инноваторов IN'HUB в Новосибирске Виленский объяснил, что одна из гипотез причин старения состоит в том, что старение заложено в живых организмах эволюционно, и в определенный момент жизни организм человека начинает активно синтезировать опасные вещества, отравляя сам себя.

Под руководством академика Владимира Скулачева, было разработано вещество SkQ1 — это мощный антиоксидант, который способен проникать внутрь митохондрии и бороться со свободными формами кислорода непосредственно в месте их производства. По его словам, на основе SkQ1 уже разработаны и доступны на рынке глазные капли "Визомитин", которые также борются со старением, мазь для заживления ран "Экзомитин" и косметические средства MitoVitan.