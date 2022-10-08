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36 минут назад

Отсутствие завтрака нарушает когнитивные функции мозга мужчин

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Чжэцзянского университета пришли к выводу, что привычка не завтракать нарушает когнитивные функции мозга. Работа исследователей была опубликована в журнале Life Metabolism.

Отсутствие завтрака нарушает когнитивные функции мозга мужчин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда собрала данные о 3342 мужчинах из общедоступной базы данных China Nutrition Health Survey (CHNS). Ученые собрали информацию о пищевых привычках пациентов. Кроме того, был проведен ряд тестов когнитивных функций респондентов.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что прием пищи по равномерному графику, когда интервал между всеми приемами пищи составлять 4-5 часов, лучше всего влияет на когнитивное здоровье. При этом пропуск завтрака увеличивает риск снижения когнитивных функций.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить результаты в разных группах населения и выявить лежащие в основе закономерности между когнитивными функциями и приемами пищи механизмы.

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