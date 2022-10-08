Американцам вживили чипы для лечения депрессии

Сейчас Inner Cosmos проводит тестирование технологии терапии этой болезни с помощью чипа. Вживленный чип осуществляет электростимуляцию определенных долей мозга ежедневно по 15 минут. Ученые располагают доказательствами эффективности магнитной и электрической стимуляции мозга при депрессии, однако на практике реализовать подобный способ непросто из-за сложности процедуры. В компании утверждают, что вживление чипа решает эту проблему. По словам авторов исследования, операция по его установке малоинвазивна по сравнению с той, которую проводят при вживлении Neuralink Илона Маска.