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2 часа назад

Американцам вживили чипы для лечения депрессии

Мир новостей

Депрессия очень плохо поддается медикаментозному лечению, поэтому ученые постоянно ищут альтернативные способы лечения этого серьезного психического недуга.

Американцам вживили чипы для лечения депрессии
Фото: Мир новостейМир новостей

Сейчас Inner Cosmos проводит тестирование технологии терапии этой болезни с помощью чипа. Вживленный чип осуществляет электростимуляцию определенных долей мозга ежедневно по 15 минут. Ученые располагают доказательствами эффективности магнитной и электрической стимуляции мозга при депрессии, однако на практике реализовать подобный способ непросто из-за сложности процедуры. В компании утверждают, что вживление чипа решает эту проблему. По словам авторов исследования, операция по его установке малоинвазивна по сравнению с той, которую проводят при вживлении Neuralink Илона Маска.

За добровольцами, которым вживят чипы, медики будут наблюдать год. Затем будет сделан вывод о том, насколько эффективен и безопасен этот метод.

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