Создана новая вакцина от ожирения

Ученые Национального института здравоохранения и медицинских исследований в парижском институте Кочина объявили о разработке вакцины для лечения ожирения. Неужели лишний вес можно будет убрать парой уколов?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Механизм действия новой вакцины основан на изменении микробиоты желудочно-кишечного тракта. В кишечнике человека живет около 50 триллионов микроорганизмов: одни помогают процессу пищеварения, выводя токсичные отходы, другие стимулируют обновление кишечной стенки, заживляя повреждения, вызванные воспалительным процессом. Но не все микроорганизмы одинаково полезны.

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Есть и те, что вызывают воспаления. А есть бактерии «пособники», которые напрямую в «нехороших делах» не участвуют, но активно помогают «плохим парням». К этому типу относятся микроорганизмы, ответственные за выработку бактериального белка флагеллина. Его избыток в организме позволяет «вредным бактериям» проникать в защитную слизистую оболочку кишечника и через некоторое время вызывать воспаления. А воспаление, в свою очередь, влияет на развитие метаболического синдрома, способствующего ожирению.

Ученые ввели флагеллин в брюшную полость лабораторных мышей. И это простимулировало выработку антител против флагеллина, который уже присутствовал в их организме. В результате у привитых мышей, которых кормили жирной пищей, не развилось ожирение, а непривитые серьезно прибавили в весе. И этот результат вселяет надежду, уверен кандидат медицинских наук Илья Плахов, директор по медицине федеральной сети лабораторий.

— Понимание роли микробиоты во многих реакциях организма человека фактически стало революцией, — говорит он. — Оно изменило наши представления о патогенезе целого ряда заболеваний вроде воспалительного заболевания кишечника, рассеянного склероза, сахарного диабета, ожирения, аллергии, астмы, аутизма, злокачественных новообразований.

Но не все эксперты разделяют оптимизм создателей вакцины. Так, терапевт Иван Агафонов считает, что хоть новый препарат и способен оказывать влияние на микробиоту ЖКТ, но похудеть это не поможет.

— На процесс похудения влияют две вещи, — поясняет врач. — Это дефицит или профицит калорий в течение дня. Все! То есть если не расходуете энергию, то она запасается у вас на боках. Да, воспалительные процессы кишечника могут повлиять на возникновение инсулинорезистентности, метаболического синдрома и прочих неприятных вещей.

Но ни одна из них сама по себе не является причиной лишних килограммов. У меня очень много худых пациентов с инсулинорезистентностью.

По мнению Агафонова, состав микробиоты кишечника действительно может влиять на тягу к сладкому или жирной пище, но на все это можно воздействовать и без вакцин.

— Помимо кишечника, у человека есть мозг, — говорит врач. — И благодаря этому у нас есть возможность контролировать приступы аппетита и бороться с желанием заесть шоколадкой бизнес-ланч.

Он уверен, что для похудения в первую очередь нужно работать с мотивацией, привычками и образ ом жизни в целом. А антитела к флагеллину в организме могут лишь поспособствовать процессу похудения, но исключительно благодаря им похудеть невозможно.

— Это очередная маркетинговая приманка для ленивых, — считает медик.

СЖИГАЕМ ВЕС

Тренажеры для мышц пресса популярны в любом спортивном зале. Девушки усердно качают пресс для того, чтобы увидеть заветные «кубики» на животе. По словам тренеров, миф о том, что можно сжигать жир локально — один из самых устойчивых.

Люди продолжают верить в него даже после объяснений экспертов, что сжигание жира — комплексный процесс. Пресс проявляется только после общего похудения, когда лишние вес и объемы исчезают во всех без исключения местах. Так что одним лишь напряжением мышц живота не обойтись.

ХУЖЕ ВОРОВСТВА

«Хочешь похудеть — спроси меня как» — вообще любимая тема мошенников, паразитирующих на здоровом образе жизни. Чего только не предлагали женщинам, желающим приобрести модельные пропорции: и американские таблетки, и китайское иглоукалывание, и славянские заговоры. Что-то уходит с рынка «эффективных средств», что-то приходит, но итог один и тот же: жулики продолжают наживаться на доверчивых и простодушных.

ШЛАКИ

Миф о шлаках, которые нужно вымыть из кишечника с помощью клизмы, чтобы похудеть, сначала внушался «народными целителями», а теперь — модными «нутрициологами».