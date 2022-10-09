Правда ли, что уши и нос растут всю жизнь

Наверняка, каждый из вас слышал, что нос и уши у человека растут всю жизнь. "Рамблер" выяснил, миф ли это или научный факт? Разобраться с этим вопросом помогла врач-терапевт Ирина Никулина.

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Действительно, к преклонному возрасту визуально именно эти части тела зачастую становятся больше, чем были в юности. Все дело в том, что нос и уши представляют собой мышцы, кожу и хрящи, которые способны разрастаться даже после полного завершения формирования скелета и остановки его роста.

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Более того, с возрастом соединительные ткани кожи и хрящей ослабевают, становятся менее упругими и эластичными, что также воздействует на форму и размер носа и ушей.

Существует исследование, которое подтверждает факт, что нос и уши хоть и совсем незаметно, но с каждым годом прибавляют в размере. В 2019 году научный журнал Journal of Forensic Odonto-Stomatology обнародовал результаты анализа фотографий 700 людей в возрасте от 20 до 80 лет. Сделано это было, для прогнозирования трансформации черт лица при старении. Ученые исследовали более 30 параметров, сделал вывод, что с возрастом нос наклоняется вниз, а ноздри – становятся шире.

Еще одним неприятным «побочным» фактором роста носа может стать розацеа. Она проявляется гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отеком, телеангиэктазиями.

Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.