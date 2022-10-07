Что делать, если вы не можете сконцентрироваться

О том, как решить проблемы с концентрацией и почему они возникают, "Рамблеру" рассказала Юлия Морозова, член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий.

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Какие проблемы с концентрацией мы встречаем

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В современном мире многие сталкиваются с ухудшением концентрации внимания, причем, эта проблема характерна не только для людей пожилого возраста, для которых снижение памяти считается «нормальным», но и для представителей среднего и даже молодого поколения.

Есть культурные и физиологические причины, приводящие к нарушениям внимания.

Образ жизни современного человека — это среда, неблагоприятная для поддержания оптимальной концентрации внимания. Развитие цифровых технологий, огромный информационный поток, нехватка времени, культ многозадачности и эффективности: большое количество дел, которые необходимо делать одновременно, и стрессов, – все это способствует уменьшению продуктивности внимания.

Человеку все трудней сконцентрироваться на поставленной задаче, он становится рассеянным, забывчивым, ему сложнее выполнять работу, с которой он раньше справлялся с легкостью.

Все это сопровождается тревожностью, раздражительностью, бессонницей, головными болями, которые в свою очередь приводят к еще большему снижению концентрации. В какой-то момент, человек оказывается не способным самостоятельно разорвать этот порочный круг и движется к современной версии невроза - так ли я эффективен, либо задается вопросом - все ли со мной в порядке и т.д.

Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.

По словам специалиста, для нарушений концентрации внимания есть несколько групп причин.

Первая группа - психологические причины. Это причины, связанные с мотивацией на выполнение задач, поведенческими стратегиями решения задач и нашими «любимыми неврозами»: быть эффективным, мультизадачным, перфекционистом (комплексы отличника и тд). В таких случаях методы направлены на поиски и определение мотивации на решение задач, разработку стратегий поведения.

Вторая группа причин - психофизиологические. Эти причины связаны с особенностями работы мозга, переработки информации и взаимодействия с окружающей средой.

По словам эксперта, наш мозг, согласно концепции психолога Александра Лурии, имеет три блока:

I — блок регуляции общей и избирательной неспецифической активации мозга.

II — блок приема, переработки и хранения информации, — включающий основные анализаторныесистемы (зрительную, кожно-кинестетическую, слуховую), корковые зоны которых расположены в задних отделах больших полушарий.

III — блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности.

Проблемы с вниманием часто возникают не потому, что у нас страдает программирование и регуляция деятельности, а из-за того, что в информационно-насыщенной среде, когда одновременно поступает огромное количество информации в головной мозг, наш третий блок для ее фильтрации и освоения сначала старается охватить все больше информации (это активирует второй блок по А.Р. Лурии) и все больше и больше требовать энергии, которую он получает только из низлежащих структур - а, в частности, из первого блока.

Грубо говоря, наш третий блок опирается на все то, что получил из второго и первого блоков. Например, из второго блока поступает очень большое количество визуальной, слуховой информации, а для ее обработки и планирования деятельности на основе полученных сигналов надо очень много энергии, которую можно получить только от 1ого блока

. Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.

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Если мы не имеем достаточно энергии на обработку всех поступающих стимулов, то в этот момент и начинается проблема с концентрацией внимания: мы теряем фокус и не можем удерживать внимание на задачах, нестерпимо хочется подвигаться, отвлечься, что-нибудь съесть и тд.



И что мы обычно делаем в этот момент? Заставляем себя концентрироваться еще больше, либо бросаем задачу и полностью от нее отказываемся. Хотя есть более эффективные стратегии поведения, которые построены именно на теории А.Р. Лурии.



Если 3-му блоку не хватает энергии на переработку информации, важно не напрягать контроль и планирование деятельности, а сконцентрироваться на том, чтобы дать мозгу эту самую энергию.



И, если у вас нет никаких физиологических проблем, связанных с нарушением органической деятельности мозга (сосудистые проблемы, проблемы, связанные с органической патологией и тд), то есть простые и эффективные методы, которые за 5 минут дают мозгу возможность получить энергию. А, если их делать регулярно, это приведет к тому, что ваше умение концентрироваться увеличится после нескольких недель регулярной практики. Разум подобен мышце: чем больше вы упражняете его, тем сильнее и шире он становится. Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.

Современные методы повышения когнитивной эффективности –кинезиология и осознанность.

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Все движения комплексов Гимнастики мозга воздействуют на различные системы управления организмом.