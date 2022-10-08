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2 часа назад

Ученые доказали, что вкусы и запахи пробуждают воспоминания

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Ланкастерского университета обнаружили, что запахи еды пробуждают сильные эмоциональные воспоминания и могут использоваться при болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Human Computer Interaction.

Ученые доказали, что вкусы и запахи пробуждают воспоминания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы работы включили в исследование 12 пожилых людей, у которых они собрали 72 воспоминания, половина из которых была связана с едой. Кто-то вспомнил жареную скумбрию на праздновании золотой годовщины свадьбы, кто-то — клубнику в больнице после родов.

Чтобы сохранить память о еде, исследователи работали с участниками над созданием индивидуальных ароматизаторов, напечатанных на 3D-принтере. Они представляют собой маленькие желеобразные съедобные шарики, имитирующие оригинальную еду. Но при этом их легче глотать, вкус более интенсивный, а также не требуется долгой готовки и множества ингредиентов.

Оказалось, что участники могли вспомнить гораздо больше деталей памятного события после того, как съели шарик ароматизатора.

Вспоминая ужин с зеленым тайским карри в Камбодже, один из участников рассказал: «Мы прошли на кухню, которая была очень простой и где были виды зеленых овощей, которые я видел впервые. Мы готовили, сидя на полу, а потом помогали раскладывать еду по тарелкам…»

Но после того, как участник съел шарик с ароматизатором, он дал более подробные воспоминания о том, что они обсуждали во время готовки, а также вспомнил, что затем они с друзьями вынесли столы наружу и обедали на свежем воздухе.

Мать одного из участников, страдающая болезнью Альцгеймера, сказала: «О, это похоже на старомодную еду. Это возвращает меня назад». Другой участник предложил сделать альбом воспоминаний о еде, чтобы вызывать воспоминания о прошлых событиях у людей с деменцией.

Работа ученых показала, что связь между вкусами и запахами является невероятно мощной, но в настоящее время изучается и используется недостаточно.

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