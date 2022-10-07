Как меняется количество стволовых клеток в почках с возрастом

Ученые из России доказали, что с возрастом количество стволовых клеток в пачках человека снижается. Открытие принадлежит группе ученых из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

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Как говорится в опубликованной работе, в организме человека почти сто триллионов клеток. Но клеточный состав все время меняется за счет замены старых клеток молодыми.

За поддерживание постоянного количества клеток в органах, например, сердце, кишечнике и мышцах, отвечают резидентные клетки. Они делятся на две части, одна из которых становится резидентной клеткой и сохраняет способность к делению, вторая становится клеткой, формирующей ткани и органы.