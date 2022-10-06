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3 часа назад

Медики выяснили, что ополаскиватели для полости рта могут снижать инфекционность SARS-CoV-2

Газета.Ru

Ученые из Университета Хоккайдо показали, что низкие концентрации хлорида цетилпиридиния, компонента некоторых жидкостей для полоскания рта, могут подавляют способность SARS-CoV-2 проникать в клетки. Их выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Медики выяснили, что ополаскиватели для полости рта могут снижать инфекционность SARS-CoV-2
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проверили влияние хлорида цетилпиридиния (CPC) на клеточные культуры, которые содержали фермент TMPRSS2, необходимый для проникновения SARS-CoV-2 в клетку. Они обнаружили, что инфекционность и способность SARS-CoV-2 проникать в клетку снижалась в течение 10 минут после применения 30–50 мкг/мл вещества. Интересно, что имеющиеся в свободной продаже жидкости для полоскания рта, содержащие CPC, работают лучше, чем CPC сам по себе. Вещество сохраняло активность при контакте со слюной. Результаты не отличались для исходного штамма, альфа-, бета- и гамма-вариантов. Еще предстоит выяснить, как именно работает CPC, а также — проявит ли он эффективность на живых организмах, а не клетках. В перспективе работа ученых поможет разработать меры для профилактики проникновения SARS-CoV-2 в клетки полости рта и слюнных желез.

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