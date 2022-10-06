В России придумали мини-тамограф для определения глубины наркоза

В России разработали маленький томограф, который может отследить глубину погружения человека под наркоз. Его разработали сотрудники лаборатории «Бионические цифровые платформы» Сибирского государственного медицинского университета. Аппарат в перспективе можно будет использовать для отслеживания состояния человека, погруженного под наркоз, чтобы держать его в состоянии анальгезии, не перегружая его препаратами.
За счет небольшого размера, томограф можно применять в машинах скорой помощи, на дому и даже в походных условиях.
Еще одно отличие разработки от существующих аппаратов, это то, что для проведения исследования человека не нужно погружать в этот томограф. Для исследования применяются две небольшие платы, которые визуализируют внутреннее распространение электрического сопротивления внутри черепной коробки.
Благодаря этому устройство показывает, как изменяется соотношение жидкости в структурах головного мозга. Эти показатели помогают врачам определить внутричерепные травмы и инсульты, рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории, доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Иван Толмачев.