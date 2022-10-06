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3 часа назад

Ученые усомнились в гипотезе возникновения болезни Альцгеймера

runews24.ruиещё 1

Нейробиологи усомнились в гипотезе, согласно которой болезнь Альцгеймера возникает у человека из-за накопления в мозгу амилоидных бляшек, так как белки-амилоиды становятся нерастворимыми и слипаются друг с другом.

Ученые усомнились в гипотезе возникновения болезни Альцгеймера
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новое исследование в этой области провели ученые из Калифорнийского университета и выявили в «амелоидной» гипотезе признаки фальсификации. Результаты их опытов появились в журнале Journal of Alzheimer s Disease.

Так, согласно опубликованной работе, калифорнийские ученые измерили уровень бета-амилоидов и выяснили, что образовавшиеся бляшки не вызывают когнитивные нарушения до тех пор, пока у человека высокий уровень растворимых бета-амилоидов.

На основе этого открытия ученые предположили, что болезнь Альцгеймера возникает из-за того, что при образовании бляшек белки-амилоиды теряют свои функции и возникает дефицит растворимых «нормальных» амилоидов, необходимых для работы мозга.

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