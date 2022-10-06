Какие данные лежат в основе персонализированного питания

Персонализированное питание, как и персонализированная медицина – «здоровый» тренд современности. В ряде случаев переход на персонифицированное питание помогает сохранить здоровье и избежать серьёзных заболеваний. Подробнее о том, что является «базой» персонализированного питания, рассказал эксперт форума наук о жизни OpenBio-2022.

Фото: Сибмеда Сибмеда

С докладом «На пути к персонализированному питанию» выступил Дмитрий Кривошеев, к.б.н., доцент и преподаватель молекулярной биологии в ВолГУ, руководитель образовательных проектов в Genotek.

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Спикер отметил, что подходы к персонализированному питанию очень близки подходам персонализированной медицины. На какие данные они опираются? Во-первых, это данные по генетике. «Мы знаем, что рынок генетики сейчас развивается и в мире, и в России, но тут нужно понимать, что нет какой-то одной панацеи, какого-то одного теста, который нужно пройти и, соответственно, это даст исчерпывающую информацию о всём правильном питании», – отметил эксперт, пояснив, что данные генетики представляют информацию скорее о «стратегии» организма, они определяют некий «коридор», в котором развивается организм, а внутри него нужно оценивать и другие показатели – именно в конкретный момент времени.

Второй важный пул данных – это данные о микробиоме (совокупности всех бактерий, грибков, вирусов и паразитов, населяющих организм человека: микроорганизмы, которые населяют организм, отвечают за многие важные функции – пищеварительную, защитную, регуляторную – ред).

И третье – это данные биохимических анализов, причём, самых разнообразных. «Потому что тоже самое содержание витаминов можно оценивать по-разному, даже формы циркулирования витаминов в нашей крови бывают разные, поэтому извлечь какой-то отдельный файл этой информации и использовать его для персонализированного питания является ошибочным», – пояснил учёный.