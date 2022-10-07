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1 час назад

Биологи обнаружили, что вызывающие кариес микробы "катаются" по зубам на грибках

Газета.Ruиещё 2

Клетки бактерий и грибов формируют конгломераты в слюне, что способствует развитию кариеса. Об этом сообщает издание N+1.

Вызывающие кариес микробы "катаются" по зубам на грибках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Слизистые полости рта покрыты биопленкой - микробиомом, состоящим из большого набора вредных, полезных и нейтральных организмов. Взаимодействие бактерий между собой может увеличить шансы возникновения кариеса и других заболеваний. Так, появляется все больше доказательств, что грибки Candida, не опасные сами по себе, могут способствовать развитию воспалительных заболеваний.

Курт Дрешер из Университета Пенсильвании решил поподробнее изучить это воздействие. Для этого он провел серию экспериментов на искусственно созданном имитаторе зуба, где воссоздал кариес. Наблюдение за начальным этапом формирования биопленки позволило открыть способ миграции стрептококков, который авторы назвали "путешествием автостопом" ("hitchhiking"). После прикрепления к поверхности зуба сообщество выбирает направление роста. С началом роста псевдомицелий грибка приподнимает бактериальные клетки над поверхностью и переносит стрептококки, "шагая" гифами грибка по поверхности субстрата.

Скорость миграции на начальной стадии формирования биопленки достигала примерно 15 микрометров за час (это порядка 10-15 диаметров клеток стрептококка, не имеющих органелл движения). Благодаря кандиде стрептококки захватили в три раза больше поверхности подложки, чем в контрольном эксперименте с чистой культурой. Таким образом, грибки играют роль транспорта для вредоносных бактерий. Возможно, это открытие приведет к созданию более эффективных средств профилактики кариеса.

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