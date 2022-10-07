Вызывающие кариес микробы "катаются" по зубам на грибках

Клетки бактерий и грибов формируют конгломераты в слюне, что способствует развитию кариеса. Об этом сообщает издание N+1.

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Слизистые полости рта покрыты биопленкой - микробиомом, состоящим из большого набора вредных, полезных и нейтральных организмов. Взаимодействие бактерий между собой может увеличить шансы возникновения кариеса и других заболеваний. Так, появляется все больше доказательств, что грибки Candida, не опасные сами по себе, могут способствовать развитию воспалительных заболеваний.

Курт Дрешер из Университета Пенсильвании решил поподробнее изучить это воздействие. Для этого он провел серию экспериментов на искусственно созданном имитаторе зуба, где воссоздал кариес. Наблюдение за начальным этапом формирования биопленки позволило открыть способ миграции стрептококков, который авторы назвали "путешествием автостопом" ("hitchhiking"). После прикрепления к поверхности зуба сообщество выбирает направление роста. С началом роста псевдомицелий грибка приподнимает бактериальные клетки над поверхностью и переносит стрептококки, "шагая" гифами грибка по поверхности субстрата.