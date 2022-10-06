Ученые научились прогнозировать инсульт по сосудам в глазах

Ученые разработали алгоритм с поддержкой искусственного интеллекта QUARTZ, который обучили на изображениях сетчатки 88 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. При этом учитывались ширина, площадь и извилистость сосудов. На основе этих и дополнительных данных о курении, поле, возрасте, наличии болезней сердца и других факторов ученые разработали модели для прогнозирования инсульта, инфаркта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы применили эти модели к изображениям сетчатки 7411 участников в возрасте от 48 до 92 лет. По сравнению со стандартным скринингом анализ сосудистой сетки позволил предсказать чуть больше инсультов, инфарктов и смертей — от 3 до 8% в зависимости от пола участников. Кроме того, метод был точнее для прогнозирования микрососудистых событий, то есть инсультов и менее точным при прогнозировании макрососудистых, то есть инфарктов. Такой подход к оценке риска неинвазивен, дешев, не требует анализа крови и измерения давления. В масштабах населения всей страны даже небольшие улучшения в прогнозировании могут привести к большим улучшениям для здоровья нации.