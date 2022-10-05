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1 час назад

Как жизнь в одиночестве ускоряет старение

Мира Маркина

В то время, как одни люди даже в пожилом возрасте создают семьи и не теряют надежды найти любовь, другие сознательно выбирают жизнь в одиночестве. Однако ученые выяснили, что второй вариант может быть куда опаснее и даже ускорить старение. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как жизнь в одиночестве ускоряет старение
Фото: unsplashunsplash

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что жизнь в одиночестве ускоряет старение сильнее, чем пристрастие к табаку. Ученые сделали такой вывод, проанализировав данные, которые собрали китайские исследователи в рамках проекта CHARLS. В нем приняли участие свыше 11 тысяч пенсионеров.

Добровольцы регулярно проходили обследования и собеседования, а также сдавали образцы крови. При помощи всех этих данных ученые смогли отследить изменения в их состоянии по мере старения.

В ходе работы эксперты пришли к выводу, что жизнь в одиночестве, а также социальные и психологические проблемы, которые ей сопутствуют влияют на процесс старения. В среднем он ускоряется на 1,65 года, а это даже быстрее, чем если человек является курильщиком или живет в неблагоприятной обстановке.

Один из авторов исследования, Мануэль Фария, так прокомментировал выводы, к которым удалось прийти ему и его коллегам:

"Ментальные и психосоциальные факторы — одни из самых надежных предсказателей качества жизни и здоровья, но они по большей части игнорировались наукой. Наша работа показала, что учет этих факторов позволит замедлить психологическое старение населения Земли на уровне отдельных государств".

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