Почему мы дергаемся во сне

Многим из нас знакомо чувство "падения" в полусознательном состоянии: еще не заснув окончательно, мы чувствуем словно проваливаемся куда-то. Это чувство провоцирует подергивание тела, из-за которого мы просыпаемся. Но откуда возникает такая реакция у организма и с чем она связана? Выяснял "Рамблер".

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Зачастую подергивания во сне абсолютно нормальны. Дело в том, что когда человек засыпает, его мышцы расслабляются, дыхание становится ровным, а сердце начинает биться медленнее. Но мозг знает о том, что такое происходит не только во время сна, но и когда человек умирает. Поэтому он посылает сигнал из гипоталамуса, за счет которого человек дергается – так мозг понимает, что все в порядке.

Но в некоторых случаях подергивания во сне перерастают в хроническое состояние. Произойти это может по нескольким причинам.

Дефицит питательных веществ

Если мышечные спазмы возникают у вас не только днем, но и ночью, это может свидетельствовать о недостатке витаминов D, B12, а также калия и магния. Чтобы узнать, есть ли у вас дефицит данных веществ, нужно обязательно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Принимая добавки без медицинских назначений, вы рискуете лишь навредить своему организму.

Тревога и стресс

Стресс и качество сна связаны напрямую. Если вы регулярно находитесь в состоянии тревоги и не способны расслабиться, во время сна организм также может сигнализировать об этом спазмами.

Занятия спортом перед сном

Физическая активность, безусловно, крайне полезна для организма. Но незадолго до сна лучше не заниматься спортом. Дело в том, что интенсивные тренировки могут усугубить ночные подергивания – из-за того, что мышцы не успевают расслабиться, нервная система перевозбуждается. По этой причине поздно вечером лучше выполнять легкие упражнения на растяжку.

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