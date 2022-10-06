Человеческий мозг не всегда думает: что выяснили ученые

Международные исследователи опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование, которое показывает, что феномен "отключения сознания" опровергает мнение о том, что человек постоянно думает.

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Обычно мы считаем, что наш разум полон мыслей, когда мы бодрствуем. Одна мысль может привести к другой и так до бесконечности. Новое исследование показывает, что на самом деле это невозможно, и что наш мозг должен "отключаться" на некоторые моменты, которые мы можем ощущать как “пустоту” в сознании.

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Исследователи повторно проанализировали ранее собранные данные, в которых здоровые участники сообщали о своем психическом состоянии до того, как услышали звуковой сигнал во время отдыха в МРТ-сканере. На выбор предлагались следующие варианты: восприятие окружающей среды, мысли, зависящие от стимула, мысли, не зависящие от стимула, и отсутствие мыслей. Во время этого метода выборки опыта проводился сбор функциональных изображений. Исследователи обнаружили, что эпизоды отключения сознания отмечались довольно редко по сравнению с другими состояниями, и что они также редко появлялись в течение времени. Используя машинное обучение, исследователи также обнаружили, что наш мозг во время эпизодов отключения сознания организован таким образом, что все области мозга общаются друг с другом в одно и то же время. Эта сверхсвязанная структура мозга характеризовалась высокой амплитудой глобального сигнала фМРТ, что свидетельствует о низком уровне возбуждения коры головного мозга.

Другими словами, когда мы сообщаем о том, что сознание отключено, наш мозг, похоже, находится в режиме, похожем на режим глубокого сна, только мы бодрствуем.