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2 часа назад

Ученые: витамин К способен предотвратить гибель клеток

FBM.ru

В журнале Nature опубликована статья, описывающая исследование, в котором ученые пришли к выводу, что витамин К может предотвратить гибель клеток, ингибируя ферроптоз. Ферроптоз – это естественный процесс клеточной смерти, при котором разрушаются клеточные мембраны. Клеточное железо в клетках играет важную роль в этом процессе.

Ученые: витамин К способен предотвратить гибель клеток
Фото: FBM.ruFBM.ru

В последние годы появился ряд исследований, посвященных изучению этого процесса, поскольку ученые связали его с рядом заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и острое повреждение органов.

В новой работе ученые проанализировали ряд известных витаминов и их производных. Они обнаружили, что витамин К, включая филлохинон (витамин К1) и менахинон-4 (витамин К2), может эффективно противодействовать ферроптозу. Полностью восстановленная форма витамина К (гидрохинон витамина К) является мощным липофильным антиоксидантом, который ослабляет процесс ферроптоза, задерживая активные радикалы кислорода в липидных слоях.

Известно, что ферроптоз является самым древним типом клеточной смерти. Поэтому это натолкнуло исследователей на мысль, что витамин К может быть древнейшим в мире антиоксидантом. Исследования витамина К и его роли в организме человека будут продолжены в ближайшем будущем.

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