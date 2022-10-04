Ученые: витамин К способен предотвратить гибель клеток

В журнале Nature опубликована статья, описывающая исследование, в котором ученые пришли к выводу, что витамин К может предотвратить гибель клеток, ингибируя ферроптоз. Ферроптоз – это естественный процесс клеточной смерти, при котором разрушаются клеточные мембраны. Клеточное железо в клетках играет важную роль в этом процессе.

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В последние годы появился ряд исследований, посвященных изучению этого процесса, поскольку ученые связали его с рядом заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и острое повреждение органов.

В новой работе ученые проанализировали ряд известных витаминов и их производных. Они обнаружили, что витамин К, включая филлохинон (витамин К1) и менахинон-4 (витамин К2), может эффективно противодействовать ферроптозу. Полностью восстановленная форма витамина К (гидрохинон витамина К) является мощным липофильным антиоксидантом, который ослабляет процесс ферроптоза, задерживая активные радикалы кислорода в липидных слоях.