Почему на самом деле опасно спать со смартфоном

В современном мире люди практически не расстаются со своими смартфонами. Просыпаясь и засыпая, мы первым делом обращаемся к гаджету – у многих это уже вошло в неотъемлемую привычку.

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И мало кто задумывается о том, что спать со смартфоном на самом деле опасно. Подробнее о том, почему перед сном телефон нужно отложить как можно дальше от кровати – в материале "Рамблера".

Об опасности сообщил Калифорнийский департамент здоровья. По мнению ученых, во время сна телефон нужно держать как минимум на расстоянии вытянутой руки от себя, чтобы сократить дозу облучения.

Кроме того, исследователи подтвердили, что использование смартфона может способствовать развитию онкологии, провоцировать проблемы с концентрацией внимания, психическим здоровьем и репродуктивной системой.

Доктор Дэвис из Фонда здоровья человека и окружающей среды сетует на то, что люди подвергают опасности не только себя, засыпая в обнимку с гаджетами, но также игнорируют безопасность своих детей:

"Большинство людей даже не подозревают о том, что есть четкое предупреждение держать телефон подальше от тела. И это тревожит, потому что родители, не знающие об этом, спокойно оставляют детей рядом с гаджетами".