Ученые связали набор веса с возрастом старше 40 лет

Сотрудники Каролинского института в Швеции установили связь между возрастом и набором лишнего веса.
Исследователи в течение 13 лет следили за состоянием здоровья 54 женщин и мужчин, у которых отмечались низкие показатели липидного обмена в жировой ткани, из-за чего жир сохранялся дольше обычного.
Выяснилось, что если человек с возрастом не сокращал калорийность употребляемой им пищи, то по достижении 40-летнего возраста начинал стремительно набирать вес.
В результате специалисты пришли к выводу, что обменные процессы в жировой ткани существенно влияют на вес человека с возрастом, однако, занимаясь спортом, можно ускорить липидный обмен, пишет ФАН.