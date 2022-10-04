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3 часа назад

Шведские ученые связали набор веса с возрастом старше 40 лет

Vse42.ru

Сотрудники Каролинского института в Швеции установили связь между возрастом и набором лишнего веса.

Ученые связали набор веса с возрастом старше 40 лет
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Исследователи в течение 13 лет следили за состоянием здоровья 54 женщин и мужчин, у которых отмечались низкие показатели липидного обмена в жировой ткани, из-за чего жир сохранялся дольше обычного.

Выяснилось, что если человек с возрастом не сокращал калорийность употребляемой им пищи, то по достижении 40-летнего возраста начинал стремительно набирать вес.

В результате специалисты пришли к выводу, что обменные процессы в жировой ткани существенно влияют на вес человека с возрастом, однако, занимаясь спортом, можно ускорить липидный обмен, пишет ФАН.

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