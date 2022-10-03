Повышенная температура может усугубить симптомы редкой болезни

Исследователи из Института медицинских исследований Гарвана обнаружили, что повышение температуры тела может вызвать обострение редкого аутоиммунного заболевания. Работа опубликована в Journal of Clinical Investigation.

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Редкое генетическое заболевание, дефицит мевалонаткиназы (ДМК), сопровождается накоплением аномальных белков, которое приводит к нарушению работы клеток иммунной системы и вызывает воспаление.

Заболевание обычно проявляется в раннем детстве, и пациенты на протяжении всей жизни испытывают регулярные приступы высокой температуры и кожной сыпи. Также у них увеличиваются лимфатические узлы и могут быть боли в животе.

Эти симптомы вызывают неврологические проблемы вплоть до задержек в развитии и летального исхода.

Команда использовала генетически модифицированных мышей с мутациями, аналогичными тем, что происходят при ДМК. Это позволило им выявить факторы, которые ухудшали течение болезни. Например, повышение внутренней температуры тела из-за стресса или инфекции приводило к резкому накоплению аномальных белков.

Ученые считают, что повышение температуры тела может быть вероятной причиной обострений у пациентов.

Исследователи также разработали различные комбинации мутаций, в результате чего активность дефектного фермента была на уровне 10% или 20% от нормы.

Оказалось, что заболевание начинает проявляться только когда уровень активности падает ниже 20%, причем чем ниже активность — тем выше уровни аномальных белков и тяжелее симптомы.

Повышение температуры тела снижало активность ферментов до почти неопределяемого уровня, что приводило к очень интенсивному образованию аномальных белков. Выводы ученых позволят прогнозировать тяжесть симптомов по уровню этих белков.