Обнаружены гены, закручивающие кишечник против часовой стрелки

Ученые из Колледжа ветеринарной медицины обнаружили, что гены Pitx2 управляют ротацией кишечника во время развития эмбриона. Работа опубликована в Science.
Исследователи использовали генетически модифицированных мышей и куриные эмбрионы. Ученые могли через небольшое "окно" в яичной скорлупе наблюдать за развитием плода. Рост кишечника у здоровых эмбрионов происходит против часовой стрелки.
Ученые выяснили, что для этого гены Pitx2 должны дважды повысить свою активность в организме эмбриона. В первый раз их "включает" продукт гена Nodal, но затем он исчезает. Как оказалось, во второй раз сигналом к повышению активности служит растяжение эластичной ткани кишечной трубки. Оно активирует сенсор TGF-бета, который и пробуждает гены Pitx2.
Интересно, что и Pitx2, и ген Nodal кодируют не строительные белки, а транскрипционные факторы — особые белки, которые регулируют активность генов и могут как заблокировать их, так и увеличить производство их продукта. Понимание того, как формируется кишечник с лево-правой асимметрией, может выявить причны и более опасных нарушений развития, например, сердца.