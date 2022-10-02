Обнаружены гены, закручивающие кишечник против часовой стрелки

Ученые из Колледжа ветеринарной медицины обнаружили, что гены Pitx2 управляют ротацией кишечника во время развития эмбриона. Работа опубликована в Science.

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Исследователи использовали генетически модифицированных мышей и куриные эмбрионы. Ученые могли через небольшое "окно" в яичной скорлупе наблюдать за развитием плода. Рост кишечника у здоровых эмбрионов происходит против часовой стрелки.

Ученые выяснили, что для этого гены Pitx2 должны дважды повысить свою активность в организме эмбриона. В первый раз их "включает" продукт гена Nodal, но затем он исчезает. Как оказалось, во второй раз сигналом к повышению активности служит растяжение эластичной ткани кишечной трубки. Оно активирует сенсор TGF-бета, который и пробуждает гены Pitx2.