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4 часа назад

Ешьте правильно: метаболизм влияет на здоровье мозга

Ferra.ru

Исследование, проведенное Австралийским центром точного здоровья Университета Южной Австралии, обнаружило связь между метаболизмом и показателями мозга, связанными с деменцией, что дает ценную информацию о болезни.

Ешьте правильно: метаболизм влияет на здоровье мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проанализировав данные 26 239 человек из Биобанка Великобритании, исследователи обнаружили, что у людей с ожирением, связанным с нагрузкой на печень, или с воспалением и нагрузкой на почки, наблюдались наиболее неблагоприятные показатели мозга.

В ходе исследования были определены ассоциации шести различных метаболических профилей и 39 кардиометаболических маркеров с показателями МРТ головного мозга - объемом мозга, поражениями мозга и накоплением железа, чтобы выявить ранние факторы риска развития деменции.

Люди с метаболическими профилями, связанными с ожирением, чаще имели неблагоприятные МРТ-профили, показывающие меньший объем гиппокампа и серого вещества, большее бремя поражений мозга и большее накопление железа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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