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1 час назад

Как обнаружить рак по анализу крови: российские ученые разработали новый метод

РИА "ФедералПресс"

Теперь обнаружить рак на ранней стадии можно лишь по одному анализу крови. Российские ученые из РНИМУ им. Пирогова создали новый метод, который анализирует фрагменты генома клеток опухоли.

Как обнаружить рак по анализу крови: ученые разработали новый метод
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Раковую опухоль можно распознать не только во время привычных обследований у онколога, но и сдав анализ крови. Поэтому ими был разработан метод – профилирование концов фрагментов сцДНК.

Ученые говорят, что когда клетки погибают, то их небольшие фрагменты сцДНК плывут в кровоток. Раковые клетки тоже постепенно умирают, поэтому их остатки можно найти там же. Для того, чтобы понять тип опухоли и ее наличие, нужно посмотреть, в каком месте произошла фрагментация ДНК.

Чтобы провести исследование, ученые из РНИМУ им. Пирогова взяли 175 добровольцев. Среди них были здоровые люди, больные колоректальным раком, а также раком почек. Каждому из исследуемых они присвоили вычисляемый балл патогенности от 0 до 1, который показывает, от больного или здорового человека был получен результат.

Оказалось, что средний балл патогенности у больных раком был 0,83, а у здоровых людей – 0,28. Такой метод, по словам ученых, положительно показал себя и в выявлении опухолей на ранних стадиях.

Специалисты считают, что главное достоинство нового метода – неинвазивность. Это поможет создать программы массового скрининга. В скором времени ученые хотят вводить профилирование концов фрагментов сцДНК в клиническую практику, пишет «Газета.ru».

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