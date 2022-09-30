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1 час назад

Что произойдет с организмом, если не спать сутки и больше

Мира Маркина

Большинство врачей сходятся во мнении, что человеку необходимо не менее восьми часов сна для восстановления организма. Однако следуют этому правило далеко не все. Более того, порой люди не спят сутками.

Что произойдет с организмом, если не спать сутки и больше
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о том, к чему могут привести такие экстремальные эксперименты над организмом – в материале "Рамблера".

Если не спать сутки

Как правило, с ощутимыми последствиями недосыпа люди начинают сталкиваться после 24 часов без сна. Температура тела начинает падать, а вот уровень кортизола (гормона стресса) и адреналина, напротив, становится выше, как и уровень сахара в крови. Вдобавок к этому, человек может испытывать проблемы со зрением и слухом, а также столкнуться с измененным восприятием мира.

В связи с тем, что мозг испытывает стресс, он пытается сохранить энергию и входит в состояние "локального сна". Это приводит к сонливости, раздражительности и снижению концентрации.

Если не спать 48 часов

Пагубные эффекты бессонницы продолжают прогрессировать. Вместе с тем возникают периоды бессознательного состояния (микросна), человек сталкивается с дезориентацией. Но и это еще не все: у человека снижается иммунитет и, как следствие, повышается риск возникновения ОРВИ.

Если не спать 72 часа

Спустя трое суток без сна люди нередко сталкиваются с нарушениями психики: паранойей, психозом и депрессией. Происходит снижение умственных способностей – усталость настолько сильная, что человек не в силах выполнять простые задачи. Кроме того, возникают проблемы с памятью и меняется мировосприятие: могут появиться галлюцинации и иллюзии.

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