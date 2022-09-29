Аналоги яда скорпиона могут стать эффективными обезболивающими при мигрени

Есть животные со специфической реакцией на яд, которые блокируют проведение боли в нерве.

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Ряд природных механизмов блокирования болевых импульсов может быть эффективен при создании лекарств от мигрени. Об этом заявила завкафедрой физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Гузель Ситдикова в ходе форума OpenBio-2022 в Новосибирске.

«Есть животные, которые специфически реагируют на яды скорпиона, которые блокируют проведение боли уже в нерве. Если разработать такое вещество, которое будет блокировать проведение боли довольно специфично, то мы можем получить эффективное обезболивающее средство», — цитирует Ситдикову «Интерфакс».

По ее словам, есть животные, нечувствительные к боли. Выяснение причин, почему так происходит, также может помочь в лечении болевых синдромов.

Ситдикова отметила, что специалисты института изучали роль аденозинтрифосфата (АТФ — универсального источника энергии на клеточном уровне) в передаче болевого сигнала при мигрени. «Как это ни парадоксально, мы обнаружили, что сероводород, который вырабатывается у нас в организме, оказывает антиноцицептивное (обезболивающее) действие, снижая активность АТФ», — уточнила она.